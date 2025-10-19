Konya'da Meralık Alanda Yangın

Konya'nın Emirgazi ilçesinde meralık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Obektaş Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, meralık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile iş makineleri müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında meradaki kurumuş otların büyük bir kısmı zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA