Konya'da Mantar Zehirlenmesi Vakası: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesi ile 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şamlar Mahallesi'nde dağlık alanda ava giden M.O.K., yediği mantardan zehirlendiği şüphesiyle Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beytepe Mahallesi'nde de aynı aileden 4 kişinin yedikleri gıdadan rahatsızlandığı ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Y.Ö., A.Ö., N.Ö. ve B.G.Ö., Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - KONYA