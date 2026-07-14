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Arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
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Konya'nın Meram ilçesinde geniş bir arazide kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da geniş bir arazide kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesinde boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, geniş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla yangın başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük alanda çıkan yangın arazideki evlere doğru yönelince vatandaşlar da bahçe hortumarı ve kovalarla alevlere müadahale etmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmaları dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri de her ihtimale karşı hazır bekletildi.

Yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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