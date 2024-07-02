Konya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Olay, Esentepe Mahallesi Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. isimli kadın ikamet ettiği sokakta bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KONYA