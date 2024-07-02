Konya'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan olayda, bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.
Olay, Esentepe Mahallesi Şehit Hüseyin Albaşgil Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. isimli kadın ikamet ettiği sokakta bir köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KONYA