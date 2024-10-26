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Konya'da Kontrolden Çıkan Tanker Marketin Önünde Durdurdu

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Konya'nın Kulu ilçesinde akaryakıt taşıma tankeri kontrolden çıkarak marketin önünde durdu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'da faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan tanker marketin önünde durabildi, o anlar kamerada

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt taşıma tankeri karşı şeride geçerek bir marketin önünde durabildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Konya-Ankara Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönünden Kırıkkale istikametine gitmekte olan M.T. idaresindeki 42 DVS 18 plakalı akaryakıt taşıma tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İlk olarak refüjde bulunan levhaları deviren tanker daha sonra yolun karşısına geçerek bir market önünde bulunan ekmek ve eşya dolaplarına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tankerin Kırıkkale'ye akaryakıt almaya gittiği ve boş olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; tankerin markete doğru ilerlemesi, marketin önündeki dolaplara çarpması ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

(ÖMK-ARD-FM-

Konya'da Kontrolden Çıkan Tanker Marketin Önünde Durdurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KELEŞ - 3.Sayfa

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