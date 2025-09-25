Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Değimenözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki BT 2518 plakalı Almanya plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü A.K. ile yanında bulunan A.K., F.K. ve D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA