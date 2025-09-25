Haberler

Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Değimenözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki BT 2518 plakalı Almanya plakalı Mercedes marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü A.K. ile yanında bulunan A.K., F.K. ve D.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
