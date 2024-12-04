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Konya'da Kış Lastiği Denetimleri Başladı

Konya'da Kış Lastiği Denetimleri Başladı
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Bozkır ilçesinde yolcu ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla kış lastiği denetimleri yapıldı. Trafik denetleme ekipleri, ticari araçların kış lastiği uygulamasına uyumunu kontrol etti.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yolcu ve sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği denetimleri yapılıyor.

Kış aylarında güvenli sürüş ve meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesine yönelik ticari araçlarda 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması çerçevesinde; Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından denetimler gerçekleştirildi. İlçe genelinde ve karayollarında toplu taşıma ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar denetlenirken, trafik kurallarına uymayan tüm ihlaller için cezai işlem uygulandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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