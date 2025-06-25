Konya'da Kırtasiyede Yangın Panik Yarattı

Konya'da Kırtasiyede Yangın Panik Yarattı
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Konya'nın Meram ilçesindeki bir kırtasiyede akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İş yerinde müşterilerin bulunduğu sırada başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Konya'da bir dükkanda çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan kırtasiye, züccaciye, hırdavat, oyuncak gibi çeşitli ürünlerin satıldığı bir dükkanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde müşterilerin bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri söndürmek için iş yeri çalışanlarının çabasının yetersiz kalması üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafik akışına kapatırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı belirtilirken, tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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