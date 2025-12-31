Konya'da 5 kritik kavşakta EDS-4 sistemi devreye giriyor

Konya'da kara yolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışını disipline etmek amacıyla kurulan EDS-4 Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemleri (KİTS), 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen faaliyete geçiyor. Şehrin en yoğun 5 kavşağında 20 farklı yöne kurulan sistemle, kural ihlallerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan unsurları minimize etmek ve suça karışan araçları anında tespit etmek amacıyla "EDS-4 KİTS Projesi" tamamlandı. Modern teknolojiyle donatılan sistemlerin kurulum süreci sona ererken, sistemin aktif hale geleceği tarih netleşti.

Toplamda 5 stratejik kavşakta, 20 farklı yöne hitap edecek şekilde konumlandırılan yeni nesil kırmızı ışık ihlal tespit sistemleri şu noktalarda hizmet verecek: "Fetih Caddesi-Aslanlı Kışla Caddesi Kavşağı, Adana Çevre Yolu Caddesi-Küçükkumköprü Caddesi Kavşağı, Adana Çevre Yolu Caddesi-Büyükkumköprü Caddesi Kavşağı, Antalya Çevre Yolu Caddesi-Abdürreşit Caddesi Kavşağı, Antalya Çevre Yolu Caddesi-Hasanköy Caddesi Kavşağı."

1 Ocak'ta aktif hale geliyor

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sistemin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kesintisiz olarak çalışmaya başlayacağı belirtildi. Özellikle kavşaklarda yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedeflenirken, vatandaşların idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmamaları için kırmızı ışık kurallarına azami hassasiyet göstermeleri istendi. Yeni sistemle birlikte ihlal yapan araçlar yüksek çözünürlüklü kameralarla anlık olarak kayıt altına alınacak ve cezai işlemler bu görüntüler üzerinden gerçekleştirilecek. - KONYA