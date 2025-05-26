Konya'da Kereste Taşıyan Tırda Duman Paniği

Konya'da Kereste Taşıyan Tırda Duman Paniği
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Konya'nın Kulu ilçesinde kereste taşıyan bir tırın dorse tekerleğinden dumanlar yükselmesi paniğe sebep oldu. Jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde sürücü durumu fark ederek aracı yol kenarına çekti. İtfaiye ekipleri, aşırı ısınma nedeniyle oluşan dumanla başa çıkmak için soğutma çalışması yaptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kereste taşıyan tırın dorse tekerleğinden dumanlar yükselince paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağından Kulu istikametine seyir halinde olan 06 TB 500 plakalı kereste taşıyan tırın dorse tekerleğinden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden güzergahtaki jandarma ekiplerinin dikkatiyle muhtemel bir yangın tehlikesine karşı tır sürücüsü ikaz edilerek, araç yol kenarına çektirildi. Jandarma ekipleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balatadan kaynaklandığı belirtilen aşırı ısınma ile dumanların çıktığı tekerlek ve aksamlarında soğutma çalışması yaptı. Aşırı ısınma sebebiyle lastiğin de zarar gördüğü ortaya çıktı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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