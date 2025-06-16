Konya'da Kendini Yaralayan Şahıs 2 Saatlik İkna ile Teslim Oldu

Konya'da Kendini Yaralayan Şahıs 2 Saatlik İkna ile Teslim Oldu
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Konya'nın Karatay ilçesinde, eşiyle kavga eden H.H. adlı şahıs, evinin balkonuna çıkarak kendini bıçakla yaraladı. Polis ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda etkisiz hale getirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konya'da evinin balkonuna çıkarak bıçakla kendini yaralayan şahıs, polis ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi'nde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H.'nin (34) eşiyle kavga ettiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören H.H. evinin balkonuna çıkarak kendini bıçakla yaralamaya başladı. Durum üzerine adrese itfaiye ekipleri de sevk edilirken, H.H. balkonda bulunan saksıları yere atarak direnmeye devam etti. 2 saatlik ikna çalışmasının ardından H.H. polis ekiplerine kapıyı açarak teslim oldu. Tedavi olmayı reddeden H.H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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