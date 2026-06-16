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Kontrolden çıkan kamyon markete girdi: 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan kamyon markete girdi: 1 ağır yaralı
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Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği karpuz yüklü kamyon, önce aydınlatma direğine çarpıp ardından bir markete girdi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, marketin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği karpuz yüklü kamyon markete girdi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyhekim Caddesi istikametinde yeni İstanbul caddesi istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 05 ABZ 338 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı, ardından ise markete girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kazada ağır yaralanan sürücü Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin incelemesi sonrası markete giren kamyon çekici yardımı ile marketten çıkartıldı. Kaza sırasında marketin kapalı olması ise büyük bir yaralanmanın da önüne geçti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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