Konya'da Kapıcı, Site Sakinini Av Tüfeğiyle Vurarak Öldürdü

Konya'da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeği ile vurarak öldürdü

KONYA - Konya'da bir sitede görevli olarak çalışan kişi, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen site sakinini otoparkta av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede görevli olarak çalışan Gültekin Y. aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen site sakini Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i otoparka indiği sırada av tüfeği ile ateş ederek vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Vehbi Emre Alıcıoğlugil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Vehbi Emre Alıcıoğlugil'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Katil zanlısı Gültekin Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.