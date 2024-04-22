Konya'da Kamyonet Yol Kenarında Devrildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yolcu otobüsünü sollamak isteyen kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, D.K. yönetimindeki 42 ANE 038 plakalı kamyonet, Yalıhüyük-Seydişehir karayolunun 3. kilometresinde aynı istikametteki A.B. idaresindeki 42 RJ 222 plakalı yolcu otobüsünü sollarken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol kenarında bulunan kanala düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan İ.B. yaralandı. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA