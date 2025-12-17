Karapınar'da şarampole devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. yönetimindeki 42 AYS 243 plakalı Fiat marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA