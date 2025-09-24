Haberler

Konya'da Kamyonet Refüje Çarptı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet refüje çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.50 sıralarında Konya Adana Kara yolu Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinden Ereğli istikametine seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 34 HAE 91 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
