Konya'da Kamyonet Refüje Çarptı: 2 Yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet refüje çarptı. Kazada iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 06.50 sıralarında Konya Adana Kara yolu Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinden Ereğli istikametine seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 34 HAE 91 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa