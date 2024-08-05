Konya'da kamyon uçuruma yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. (34) yönetimindeki 07 DM 085 plakalı kamyon, Antalya'dan Akşehir'e doğru seyir halindeyken Engili Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Ahmet D. ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA