Konya'da Kamyon ile Su Tankerinin Çarpışması: 4 Yaralı

Konya'da Kamyon ile Su Tankerinin Çarpışması: 4 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, su tankerinin kamyonla çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyon ile su tankerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir'in Başgöze Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, R.C. yönetimindeki 02 AYF 96 plakalı su tankeri, köy yolunda karşı yönden gelen A.K. idaresindeki 42 DZZ 57 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun kabini büyük hasar görerek, kasası yerinden ayrıldı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile kamyonda yolcu olarak bulunan Y.K. ve M.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kamyon sürücüsü A.K. ve kardeşi Y.K., ambulanslarla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar M.B. ile tanker sürücüsü R.C. ise Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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