Konya'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 06: 30 sıralarında Karapınar-Ereğli kara yolu Kürtül mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 35 CJJ 453 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü S.E. ve kamyonda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA