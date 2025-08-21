Konya'da Kadınlar Arasındaki Husumet Sokakta Kavgaya Dönüştü

Konya'nın Altınekin ilçesinde, uzun yıllardır süren husumet nedeniyle kadınlar arasında sokakta meydana gelen kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Kavga sonrasında şikayetçi olan taraflar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Konya'nın Altınekin ilçesinde aynı sokak üzerinde oturan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kadınların saç saça baş başa kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Altınekin ilçesi Sarnıç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokak üzerinde oturan ve aralarında uzun yıllardır husumet bulunduğu iddia edilen kadınlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S., E.S.'ye saldırdı. Çıkan kavganın sesini duyan 1 kişi, evinin camından atlayarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Uzun süren kavganın ardından taraflar vatandaşlar tarafından ayrılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kadının sokak üzerinde oturan kadınların yanına gelip kavga etmeye başladığı daha sonra, araya girenler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan kadının yeniden saldırıya geçmesi, sesleri duyan bir kişinin camdan atlayıp olay yerine koşması ve kavganın sonlandırıldığı anlar görülüyor.

Kavga sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine jandarma tarafından M.S., Ü.S., İ.S., M.S., H.S. ve E.S.'nin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
