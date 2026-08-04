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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama
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Konya’da jandarma ekipleri tarafından temmuz ayında yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli tutuklandı.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından temmuz ayında yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 14 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Temmuz tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 47 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 101 bin 513 kök haşhaş, 50 bin 213 kök kenevir, 5 bin 402 adet sentetik ecza hapı, bin 216 gram bonzai, 190 gram kubar esrar, 45 adet bonzai emdirilmiş peçete 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin ele geçirildi. İcra edilen faaliyetler kapsamında yakalanan 61 şüpheli şahıstan 47 ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 14 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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