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Konya'da İtfaiye Görevlisi Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir itfaiye görevlisi, babasının evinde balkonda bulunan anteni tamir etmek isterken dengesini kaybederek 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Cenazesi dualarla toprağa verildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde babasının evinde balkonda bulunan anteni tamir etmek istediği sırada 3. kattan düşerek hayatını kaybeden itfaiye görevlisi dualarla toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Murat Tanık, bir binanın 3. katında oturan babasının evinde balkondaki televizyon antenini tamir ettiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Murat Tanık, yakınlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Murat Tanık'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, ailesi, meslektaşları ve yakınları katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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