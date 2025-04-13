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Konya'da İş Yeri Sahibi ve Kiracı Arasındaki Kavga Cinayetle Sonuçlandı

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Konya'da bir dönerci dükkanında iş yeri sahibi Muammer Tutar, kiracısı H.Ç. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayın ardından H.Ç. polis tarafından yakalandı.

İş yeri sahibi ve kiracı arasındaki kavga cinayetle bitti

KONYA - Konya'da dönerci işleten kişi, çıkan kavgada iş yerini sahibini av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Muammer Tutar ile kiracısı olduğu belirtilen H.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.Ç., av tüfeğiyle Muammer Tutar'ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Muammer Tutar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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