Konya'da İş Makinesiyle Malzeme İndirirken Ayak Sıkışması

Konya'nın Karapınar ilçesinde iş makinesiyle malzeme indirdiği sırada ayağı makineye sıkışan işçi yaralandı.

Olay, ilçede bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.L.N isimli işçi, iş makinesiyle malzeme indirdiği sırada ayağı makineye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.L.N., burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. - KONYA