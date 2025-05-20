Konya'da İş Makinesiyle Malzeme İndirirken Ayak Sıkışması
Karapınar ilçesinde bir çiftlikte iş makinesiyle malzeme indiren H.L.N. isimli işçinin ayağı makineye sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi hastaneye kaldırdı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde iş makinesiyle malzeme indirdiği sırada ayağı makineye sıkışan işçi yaralandı.
Olay, ilçede bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.L.N isimli işçi, iş makinesiyle malzeme indirdiği sırada ayağı makineye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.L.N., burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa