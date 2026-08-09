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Konya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Konya'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
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Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptığı sırada karşı şeritte maddi hasarlı bir kaza daha meydana geldi.

Kaza, gece yarısı merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 42 AC 040 plakalı BMW marka otomobil ile 06 GBV 880 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Konya Numune Hastanesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza yerinde çalışma yaptığı sırada karşı şeritte bir kaza daha meydana geldi. İkinci kazada yaralanan olmazken, caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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