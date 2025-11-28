Haberler

Konya'da İki Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon

Konya'da İki Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. 23 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine el konuldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda Konya merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda iki ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya il merkezinde faaliyet gösteren "Ç." organize suç örgütünün liderliğini yaptığı tespit edilen H.Ç. ve İ.Ç. isimli şahıslarla birlikte toplam 23 şüpheliye yönelik Konya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, 11 milyon 340 bin lira değerinde ziynet eşyası, 847 bin 950 lira nakit para, 12 bin 200 dolar, bin 15 Euro, 1 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere ait piyasa değeri 340 milyon 690 bin lira olan 22 taşınmaza ve 21 araca satılamaz şerhi, ayrıca 45 banka hesabına bloke konuldu. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, "B." organize suç örgütüne yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında ise liderliğini O.B. ve Ö.B.'nin yaptığı gruba karşı gerçekleştirilen operasyonda toplam 58 şüpheliden 50'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan gelir elde ettikleri tespit edildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında piyasa değeri 181 milyon 355 bin lira olan 3 taşınmaza ve 41 araca satılamaz şerhi konuldu, 168 banka hesabı bloke edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papanın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.