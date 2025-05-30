Konya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Konya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. İlk kaza, karayolunda yağmur sonrası kayganlaşma nedeniyle iki tırın çarpışmasıyla gerçekleşti. Diğer kaza ise bir motosikletin devrilmesi sonucu yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'da iki ayrı trafik kazası: 5 yaralı

KONYA - Konya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, Yeni Konya Antalya Kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kara yolunun Beyşehir Derebucak ilçeleri Akçabelen Mahallesi yakınlarında yağmurun etkisiyle kayganlaşan güzergahta iki tır çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Derebucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yol, kaza nedeniyle uzun süre çift yönlü olarak ulaşıma kapalı kalırken, tırların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başladı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ve trafik ekipleri yol güvenliğini sağlamak üzere önlem aldı.

Diğer kaza ise, Hüyük ilçesinde meydana geldi. Beyşehir Hüyük Kara yolunda yaşanan kazada araziye devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki plakasız motosiklet seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 2 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - 3.Sayfa
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