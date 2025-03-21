İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri

İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesinden ayrıntılar! İşte aylık geliri
Abdullah Gül uzun süren sessizliğini Ekrem İmamoğlu için bozdu

Abdullah Gül uzun süren sessizliğini İmamoğlu için bozdu
Saraçhane'deki protestocular İBB binanın cam ve kapılarını kırıp içeri girdi

Saraçhane'de protestocular İBB binasının camlarını kırıp içeri girdi
Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular

Konsolosluğa uzun namlulu silahla saldırının altından çete çıktı

Konya'da Husumet Nedenli Kavga: 2 Kişi Bacağından Vuruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da husumetli kişiler arasında çıkan kavgada 2 kişi bacağından vurularak yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahale etti, şüpheli yakalanmaya çalışılıyor.

Husumetlilerin kavgasında 2 kişi bacağından vuruldu

KONYA - Konya'da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan kavgada 2 kişi bacağından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.P. ile aralarında alacak verecek meselesi olan Z.E.U. ile C.Ç. cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.P. yanında bulunan tabanca ile Z.E.U. ile C.Ç.'yi bacaklarından yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerindeki incelemelerin ardından 2 kişiyi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title