Konya'da Hafif Ticari Araç Traktöre Çarptı: 1 Ölü

Konya'da Hafif Ticari Araç Traktöre Çarptı: 1 Ölü
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Konya'da Hafif Ticari Araç Traktöre Çarptı: 1 Ölü
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir traktöre çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hafif ticari aracın yoldan çıkıp traktöre çarptığı kaza kamerada: 1 ölü

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki traktör satışı yapılan iş yerinin bahçesinde bulunan bir traktöre çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan Talha Özbek idaresindeki 42 GB 453 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki traktör satışı yapılan bir iş yerinin tel çitle çevrili bahçesine girdi. Hafif ticari araç, satılık sıfır traktöre çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tolga Özbek doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özbek'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Kontrolden çıkan hafif ticari aracın satılmak üzere iş yerinde bulunan traktöre çarpması saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaparken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KELEŞ - 3.Sayfa
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