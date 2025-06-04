Konya'da Hafif Ticari Araç Takla Attı, 2 Yaralı

Konya'da Hafif Ticari Araç Takla Attı, 2 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde arka lastiği patlayan hafif ticari araç, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde arka lastiği patlayıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaraşlı Mahallesine doğru seyreden G.T. idaresindeki 42 GC 683 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü G.T. ile yanındaki H.H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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