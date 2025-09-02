Haberler

Konya'da Hafif Ticari Araç Lastiği Patladı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Hüyük ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hüyük-Isparta kara yolunun Çavuş Göçeri Mahallesi güzergahında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, N.E.Y. (43) idaresindeki 09 AOT 774 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken sol ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç yolun sol tarafındaki bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü N.E.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi D.Y. (37), olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
