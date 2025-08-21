Konya'da Geç Araç Teslimatı Nedeniyle Kavga: 3 Yaralı

Konya’da sanayi bölgesinde bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında geç teslimat nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olayda bir kişinin parmağı koptu, diğer iki kişi ise darp sonucu yaralandı.

Konya'da sanayi bölgesinde iş yeri sahibi ile müşteri arasında geç araç teslimatı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ile S.D., elektrik aksamı yapımı için otomobilleri ile Ö.U.'nun iş yerine geldi. Taraflar. tamiratın uzun sürmesi nedeniyle çıkan tartışmayf birbirldusıd bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada Ö.U.'nun parmağı koparken, diğer 2 kişi ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri mühahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk mühalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
