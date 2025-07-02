Konya'da Garaj Yangını, İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan garajda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde M.K.'ye ait evin bahçesinde bulunan garajda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, garaj tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA