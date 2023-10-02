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Konya'da Galericilere Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Konya'nın Karatay ilçesinde bir galeride meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen bir kişi, galerici Hasan Yıldız ve ortağı Fırat Yarsa'ya tabancayla ateş açarak kaçtı. Ayaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

KONYA'da galerici Hasan Yıldız ile ortağı Fırat Yarsa, iş yerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karatay ilçesi Hekim Gaznevi Sokak'taki bir galeride meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 1 kişi, otomobille iş yerine gelerek Hasan Yıldız ile Fırat Yarsa'nın üzerine tabancayla ateş açıp kaçtı. Ayaklarından yaralanan 2 kişi, otomobille yakındaki özel bir hastaneye giderek, tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. ?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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