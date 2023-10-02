Konya'da Galericilere Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir galeride meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen bir kişi, galerici Hasan Yıldız ve ortağı Fırat Yarsa'ya tabancayla ateş açarak kaçtı. Ayaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karatay ilçesi Hekim Gaznevi Sokak'taki bir galeride meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 1 kişi, otomobille iş yerine gelerek Hasan Yıldız ile Fırat Yarsa'nın üzerine tabancayla ateş açıp kaçtı. Ayaklarından yaralanan 2 kişi, otomobille yakındaki özel bir hastaneye giderek, tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. ?