Konya'da fuhşa aracılık operasyonunda 10 kadın yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

Konya'da fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 şüpheli ile 10 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda farklı adreslerde fuhuş yapıldığı, 3 şahsın bu adreslerde yabancı uyruklu kadınlara müşteri temin ederek fuhşa aracılık ettiği tespit edildi. Adreslere düzenlenen baskında fuhuş yaptığı belirlenen toplam 10 yabancı uyruklu kadın yakalanarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna karıştığı belirlenen 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı