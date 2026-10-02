Haberler

Konya'da fuhşa aracılık operasyonunda 10 kadın yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da fuhşa aracılık operasyonunda 10 kadın yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da ahlak büro ekiplerinin fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarına yönelik çalışmasında 3 şüpheli ile 10 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Baskında yakalanan kadınlar GÖKSEM'e teslim edilirken, şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konya'da fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 şüpheli ile 10 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kent merkezinde "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda farklı adreslerde fuhuş yapıldığı, 3 şahsın bu adreslerde yabancı uyruklu kadınlara müşteri temin ederek fuhşa aracılık ettiği tespit edildi. Adreslere düzenlenen baskında fuhuş yaptığı belirlenen toplam 10 yabancı uyruklu kadın yakalanarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçuna karıştığı belirlenen 3 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! 40 milyar dolarlık hedef için kritik görüşme

Bakan Bolat'tan İngiltere hamlesi! Masada 40 milyar dolarlık hedef var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezayir, orman yangını çıkaranlara idam cezası getirmeye hazırlanıyor

Ülkenin gündeminde bu var: Orman yakanlara idam geliyor

Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar

Kaçıranlar pişman! Dün gece neler oldu neler
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Fahrettin Koca vakıf kurdu! İşte Resmi Gazete'de açıklanan mal varlığı
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

Gemi yola çıktı, içinde 10 bin ek asker var
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri manidar
Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış

Fon skandalı sonrası Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken çıkış
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı