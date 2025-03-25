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Konya'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Müebbet hapis cezasına çarptırılan A.Ç., açık cezaevinden firar ettikten sonra sürekli adres değiştiren polis, saklandığı evde yakaladı.

Cezaevinden firar edip sürekli adres değiştiren hükümlü polisten kaçamadı

KONYA - Konya'da müebbet hapis cezasına çarptırılan ve açık cezaevine nakledildikten sonra firar eden hükümlü, polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında müebbet ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. açık cezaevine nakledildikten sonra firar etti. A.Ç.'yi takibe alan polis ekipleri, şahsın izini kaybettirmek için sürekli adres değiştirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, firari şahsı takibe alarak saklandığı adresi tespit etti. A.Ç.'nin Meram ilçesinde oğluna ait bir evde saklandığı belirlendi. Firari A.Ç., polis ekipleri tarafından eve gerçekleştirilen baskında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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