Konya’da eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve mermi çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda bonzai, sentetik ecza, ecstasy, esrar, kokain, metamfetamin ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Müftü Mahallesi 41153. Sokak'ta bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 6 parça halinde toplam 152 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 660 adet sentetik ecza, 71 adet ecstasy hap, daralı ağırlığı 11,96 gram esrar, sigaraya sarılı 2 içimlik esrar, daralı ağırlığı 0,98 gram kokain, daralı ağırlığı 1,80 gram metamfetamin ile 43 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan R.U. hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltındaki şüpheli R.U., ilçe adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı