Haberler

Konya’da eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve mermi çıktı

Konya’da eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve mermi çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda bonzai, sentetik ecza, ecstasy, esrar, kokain, metamfetamin ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda bonzai, sentetik ecza, ecstasy, esrar, kokain, metamfetamin ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Müftü Mahallesi 41153. Sokak'ta bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 6 parça halinde toplam 152 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 660 adet sentetik ecza, 71 adet ecstasy hap, daralı ağırlığı 11,96 gram esrar, sigaraya sarılı 2 içimlik esrar, daralı ağırlığı 0,98 gram kokain, daralı ağırlığı 1,80 gram metamfetamin ile 43 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan R.U. hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltındaki şüpheli R.U., ilçe adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümünde şoke eden iddianame! Kızına ağırlaştırılmış müebbet istendi

Güllü'nün ölümüyle ilgili iddianame hazır! İşte kızı için istenen ceza
Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82 oldu
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Ağustos'ta iki tutulma birden yaşanacak: İşte takip edilebilecek yerler

Bu muhteşem gök olayı kaçmaz: İşte takip edilebilecek yerler
Turistleri taşıyan uçak düştü! 13 kişi hayatını kaybetti

Uçak düştü, kurtulan olmadı! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü