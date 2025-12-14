Konya'da bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (35) ile eşi A.Ç. (31) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., tabancayla eşi A.Ç.'yi bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan A.Ç. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA