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Konya'da elma yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Hüyük ilçesinde elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, tonlarca elma etrafa saçıldı.

Kaza, Beyşehir-Şarkikaraağaç karayolunun 30. kilometresi Kıreli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir ilçesinden yüklediği elmaları Gaziantep'e nakletmek üzere seyir halinde olan Ö.A.'nın kullandığı 27 D 4911 plakalı elma yüklü Scania marka kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan kamyonun sürücüsü ile araçta bulunan A.A. kabinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanındaki yaralı, yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Etrafa saçılan elmaları toplamak için de çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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