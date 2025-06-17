Konya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan elektrikli bisikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan elektrikli bisikletin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Karacadağ Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 42 MA 5560 plakalı elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile arkada yolculuk yapan 17 yaşındaki A.E.A.H. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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