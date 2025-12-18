Hava yastıkları silikonlu, 11 değişik parçayla toplanan otomobil pes dedirtti

Konya'da otomobil almak isteyen bir kişi, 2 parça değişen olarak bildiği aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin hava yastıkları (airbag) silikonlu, kesme ve 11 parçasının da farklı araçtan parçalarla toplandığı ortaya çıktı.

Otomobil almak isteyen A.I., beğendiği 2008 model Mercedes marka otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından sadece 2 parça değişen olarak bilgilendirildi. A.I. aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, tavan, arka ve direk bölümlerinin farklı renkte olduğu, hava yastıklarına silikon sıkıldığı, 11 farklı araçtan parçalarla toplanarak satışa sunulduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın parçalarının birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören A.I. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

"Araba yolda giderken ikiye veya üçe ayrılacak"

Gelen aracın değişmeyen parçasının kalmadığını anlatan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bu arabanın tamamı değişmiş. Aracın üstteki 11 parça metal bölümünün hepsi değişik, kılıç sacı değişik, şaseleri değişik, yani arabanın değişmeyen parçası kalmamış. Ek olarak ise aracın direkleri kesme, tadilat görmüş, raporunu da ben hazırladım, verdim. Gelen müşterimiz gerekli yerlere de müracaat edecek. Böyle araçların trafikte olmasına gerek yok bence, bu tür araçları trafikten men etmek lazım. Belki araba yolda giderken ikiye veya üçe ayrılacak" dedi.

"Aracın 11 parçası farklı çıktı"

Aracın ekspertize 2 parça değişenli olarak geldiğini ifade eden Uysal, "İncelediğimizde aracın 11 parçası farklı çıktı. Aracın bütün parçaları değişmiş. Kimisi çıkma takılmış, kimisi sök tak yapılmış, kimisi ise tadilat görmüş. Şaseler, direkler tamamı işlemli. Aracın podyosu, kılıç sacları değişmiş. Aracın alt bölmesinden ise eklemeleri var ve bazı airbag bölümlerine silikon sıkılmış. Aracı bu şeklide vatandaş görünce şok oldu zaten. Arabayı almayacağını, iade edeceğini söyledi. Bu aracın trafiğe çıkması bile sakıncalı yani araç tamamen hurda" şeklinde konuştu.

Araç alacak vatandaşlara tavsiyede bulunan Şenol Uysal, "Araç alırken mutlaka ekspertizleri tercih edin. Tabela hiç önemli değil, ustayı bulmak lazım. 15 bin liraya ekspertiz yapanlar var ama yine de bilemeyenler var. Vatandaşlarımız bilen ustaları tercih etsin. Bir ekspertiz parası da 15 bin lira olamaz, emekli maaşı 15 bin lira. Tamirat yapmıyoruz, sadece bakıyoruz eksiklerini tespit ediyoruz. Bu bizim işimiz, biz bunu düşük rakamlarla da bakıyoruz ve düzgünce işimizi yapıyoruz" diye konuştu. - KONYA