Konya'da Dron Destekli Trafik Denetimi: 80 Sürücü Ceza Aldı

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik polislerince dron destekli trafik denetimi yapılarak, kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Otogar Kavşağında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde araç sürücülerinin ışık ihlali, hatalı park, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, emniyet kemeri kontrolleri yapıldı. Dron ile yapılan kontrollerde denetim boyunca kural ihlali yaptığı tespit edilen 80 sürücüye ceza kesildi.

Denetimlerin ilçenin farklı noktalarında devam edeceği; özellikle kasksız motosiklet sürücüleri başta olmak üzere, araçlarda emniyet kemeri, seyir halinde telefonla konuşma, dönüşlerde sinyal vermeme, tehlikeli araç kullanma gibi durumların titizlikle kontrol edilerek kurallara uymayanlara yasal cezaların uygulanacağı belirtildi. - KONYA