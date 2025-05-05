Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı

Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı
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Konya'da bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlamasında 13 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, patlama anını ve çevreye saçılan beton parçalarını ortaya koydu.

Konya'da apartmanda meydana gelen ve 13 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 01.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanda Osman Ç.'nin (31) oturduğu 3. kattaki dairede doğal gaz borusunun kesilmesinden kaynaklanan patlama yaşandı. Patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen patlama anı yan binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, patlamanın meydana gelmesiyle pencere ve beton parçalarının çevreye saçıldığı görülüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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