Konya'da Dekan Yardımcısı Silahlı Saldırıya Uğradı

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Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı Dr. Müjdat Yeşildal, mezunu olduğu bölümden bir kişi tarafından vurulduktan sonra intihar girişiminde bulunuldu. Yaralı dekan yardımcısının hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı, bir şahıs tarafından vuruldu. Şahıs ardından intihar girişiminde bulundu.

Olay saat 14.30 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, fakülte içinde aynı bölümden mezun olduğu belirtilen Bestami Serdar E. tarafından tabancayla vuruldu. Bestami Serdar E. daha sonra intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı dekan yardımcısı şüpheli sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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