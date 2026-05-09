Haberler

Av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti

Av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir ilçesinde borç meselesi yüzünden tartışma çıkan Necati Sandal, darbedildikten sonra av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde darp edildikten sonra av tüfeğiyle ateş edilerek vurulan kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Beyşehir'e bağlı Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Huğlu Mahallesi'nde tüfek atölyesi bulunan Necati Sandal ile bir grup arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sandal'ın önce darbedildiği, ardından olay yerinden uzaklaşmak istediği sırada arkasından av tüfeğiyle vurulduğu öne sürüldü. Sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Sandal, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat sürerken, Jandarma tarafından cinayetle bağlantılı 7 şüphelinin gözaltına alındığı, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Sandal'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek ikamet ettiği Huğlu Mahallesi'ne getirildi.

Necati Sandal için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Sandal, mahalle mezarlığında dualarla defnedildi. Yeniden Refah Partisi (YRP) Huğlu Mahalle Başkanı olduğu öğrenilen Necati Sandal'ın cenaze törenine Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, partililer, mahalle sakinleri ve Sandal'ın yakınları katıldı.

YRP Konya İl Başkanı Hasan Yel, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Hasan Yel, Necati Sandal'ın olayla doğrudan ilgisinin bulunmadığını savunarak, bir alacak verecek meselesinde taraflar arasında aracı olmak istediğini ve bu sırada silahlı saldırının hedefi olduğunu söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu

Süper Lig'den düşen iki takım belli oldu!

Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı Zayn Malik'ten hayranlarına 'Çiçek göndermek yerine Filistin'e bağış yapın' çağrısı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan alkışlanacak çağrı: Hayranları harekete geçti

Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten olay

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten olay

Ünlü şarkıcı Zayn Malik'ten hayranlarına 'Çiçek göndermek yerine Filistin'e bağış yapın' çağrısı

Dünyaca ünlü şarkıcıdan alkışlanacak çağrı: Hayranları harekete geçti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet