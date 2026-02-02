Haberler

Konya'da dağdan kopan kaya parçası evin damına düştü

Güncelleme:
Konya'nın Bozkır ilçesinde dağdan kopan büyük bir kaya parçası, kış aylarında boş olan bir evin çatısını delerek damına düştü. Olayda kimsenin bulunmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde dağdan kopan kaya parçası çatıyı delip evin damına düştü. Olayda kimsenin bulunmadığı evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi Kuzyaka Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö.'ye ait, kış aylarında boş olan evin üzerine aniden büyük bir kaya parçası düştü. Dağdan kopan kaya, önce evin çinko çatısını yırtarak damın toprak zeminie saplandı. Olay anında evde kimse bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar oluştu.

Mahalle sakinleri, aynı mevkide daha önce de benzer taş, kaya düşmesi vakalarının yaşandığını ifade etti. Durumun bildirilmesi üzerine ilgili ekiplerin incelemelerde bulunduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa





