Konya'da vahşet! İki kızını öldüren baba polise teslim oldu, işte ilk ifadesi

Konya'da 69 yaşındaki Yusuf El Ahmet, iki kızını öldürdükten sonra polise teslim oldu. Yusuf El Ahmet, ilk ifadesinde kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını ve cinnet getirdiğini, kendini kaybettiği için hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde iki kızının cansız bedenini gördüğünü söyledi.