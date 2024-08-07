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Cezaevi firarisi ortalığı kana buladı! Eski kayınvalide ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı

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Konya'da bir süre önce cezaevinden firar eden Ferhat Dağıdan, 55 yaşındaki eski kayınvalidesi ile 20 yaşındaki kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü. Firari saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cezaevi firarisi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAHINI ATEŞLEDİ

Olay, 2 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Ferhat Dağıdan, 55 yaşındaki eski kayınvalidesi Vesile Akgün ve 20 yaşındaki kayınbiraderi Erol Akgün ile henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat Dağıdan yanında getirdiği silah ile Vesile Akgün ve Erol Akgün'ü vurarak öldürdü.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Ferhat Dağıdan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Devam eden çalışmalar neticesinde cezaevi firarisi Ferhat Dağıdan, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Mert Kalyoncu:

İzne çıkmıştır. Hapishane değil yaz kampı sanki. Bu ülkede adalet kelimesinin sadece adı var.

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Yasef Behar:

Anlamıyorum iyi halden kafa izni alıp geri dönmeyerek mi firari sayiliyor yada hakkkaten filimlerdekildr firar ediyorlar

8
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Baki Güven:

Firari??

7
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