Cezaevi firarisi ortalığı kana buladı! Eski kayınvalide ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Konya'nın Ilgın ilçesinde eski kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren cezaevi firarisi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN SİLAHINI ATEŞLEDİ

Olay, 2 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Ferhat Dağıdan, 55 yaşındaki eski kayınvalidesi Vesile Akgün ve 20 yaşındaki kayınbiraderi Erol Akgün ile henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat Dağıdan yanında getirdiği silah ile Vesile Akgün ve Erol Akgün'ü vurarak öldürdü.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Ferhat Dağıdan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Devam eden çalışmalar neticesinde cezaevi firarisi Ferhat Dağıdan, düzenlenen operasyonda yakalandı.