Konya'da Çekiçli Esnaf Kavgası Güvenlik Kamerasında

İki esnafın kavgasında çekiçli saldırı kamerada

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir iş yerindeki kavgada çekiçle kafasına vurulduktan sonra yumruklarla darp edilen iş yeri sahibi ağır yaralandı. Yaşanan kavga iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mayıs 2025 günü Hamidiye Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayide motor rektefiye işi yapan iş yeri sahibi M.B. ile iş yerine gelen oto yedek parçası ticareti yapan U.Ş. araç parçaları meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışma arbedeye dönüşürken iş yerinde bulunan diğer kişiler olayı yatıştırdı. U.Ş. iş yerinden ayrıldıktan bir süre sonra tekrar M.B.'nin iş yerine geldi. Dükkanın içerisindeki bir çekici eline alarak daha önce tartıştığı dükkan sahibi M.B. ile tartışmasını devam ettiren U.Ş. arasında kavga çıktı. U.Ş. elindeki çekiçle M.B.'nin başına vururken, iş yerinde bulunan diğer kişilerin kavgayı ayırma çabasına rağmen başına önce çekiç ardından yumruk ve tekme darbeleri alan M.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.B. yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilirken, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından şüpheli U.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. U.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Çıkan kavga saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yeri sahibi M.B.'nin iki kişi ile oturduğu esnada dükkanına gelen U.Ş. ile sözlü olarak tartışmaya başladığı, daha sonra birlikte iş yeri dışına çıktıkları, tekrar iş yerine döndüklerinde tartışmaların devam ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise iş yerinden ayrılan U.Ş.'nin tekrar gelip dükkanın içerisinde bulduğu ve eline aldığı çekiçle M.B.'ye yaklaştığı, tartışmalar devam ederken iş yerindeki kavgaya şahit olanlardan bir kişinin kavgayı ayırmaya çalışması dikkat çekiyor. Ardından iş yeri sahibinin tekrar ayağa kalkması ile birlikte taraflar arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşüyor. M.B.'nin ittirdiği U.Ş. ise elindeki çekici M.B.'nin başına vuruyor, çekicin elinden düşmesiyle yumruk darbeleri devam ediyor. İş yerinde bulunanlar kavgayı ayırmaya uğraşırken, M.B.'nin kanlar içerisinde yerde kaldığı görülüyor.