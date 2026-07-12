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Karapınar'da ot yangını paniğe neden oldu

Karapınar'da ot yangını paniğe neden oldu
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Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çevredeki evlere sıçraması önlendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde boş arazide kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek vermesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin çevredeki evlere sıçraması önlenirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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